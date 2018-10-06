ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

اتحاد المرأة التونسية يعلن عن تأجيل القافلة التضامنية لفائدة المتضررين من الفيضانات بنابل الى موعد لاحق

السبت 06/أكتوبر/2018 - 03:18 ص
اتحاد المرأة التونسية يعلن عن تأجيل القافلة التضامنية لفائدة المتضررين من الفيضانات بنابل الى موعد لاحق
طباعة
محمد وليد الجموسي
 
أعلن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية في بلاغ له، أنه قرّر تأجيل القافلة التضامنية التي كان من المزمع ان تتوجه يوم الأحد القادم الى ولاية نابل لفائدة 150 عائلة من بين المتضررين من الفيضانات الأخيرة التي اجتاحت الجهة. 

وأوضح الاتحاد انه تم تأجيل هذه القافلة التضامنية التي تتنزل تحت شعار "نابل.. أحنا معاكم" الى موعد لاحق وذلك بسبب وفاة موظّف بالمنظمة النسائية. 

وكان الاتحاد الوطني للمرأة التونسية أفاد في بلاغ سابق انه سيتم بالتعاون مع سفارة الصين بتونس توجيه قافلة تضامنية يوم الأحد القادم الى ولاية نابل لفائدة 150 عائلة متضررة من الفيضانات، مضيفا ان هذه المساعدات تشتمل على أغطية صوفية ومواد غذائية وملابس وأدوات مدرسية وأدوية وحشايا وأثاث ومساعدات عينية ونقدية.  
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين 2018/2019
القادسية
-
x
17:05
-
الوحدة
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليستر سيتي
-
x
16:00
-
إيفرتون
توتنهام هوتسبير
-
x
16:00
-
كارديف سيتي
كريستال بالاس
-
x
16:00
-
وولفرهامبتون
واتفورد
-
x
16:00
-
بورنموث
بيرنلي
-
x
16:00
-
هيديرسفيلد تاون
مانشستر يونايتد
-
x
18:30
-
نيوكاسل يونايتد
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
ديبورتيفو ألافيس
-
x
18:30
-
ريال مدريد
الدوري الإيطالي
أودينيزي
-
x
18:00
-
يوفنتوس
إمبولي
-
x
20:30
-
روما
الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند
-
x
15:30
-
أوجسبورج
بايرن ميونيخ
-
x
18:30
-
بوروسيا مونشنغلادباخ
الدوري المصري
الجونة
-
x
18:00
-
مصر المقاصة
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/6/2018 4:10:02 AM