اتحاد المرأة التونسية يعلن عن تأجيل القافلة التضامنية لفائدة المتضررين من الفيضانات بنابل الى موعد لاحق

أعلن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية في بلاغ له، أنه قرّر تأجيل القافلة التضامنية التي كان من المزمع ان تتوجه يوم الأحد القادم الى ولاية نابل لفائدة 150 عائلة من بين المتضررين من الفيضانات الأخيرة التي اجتاحت الجهة.





وأوضح الاتحاد انه تم تأجيل هذه القافلة التضامنية التي تتنزل تحت شعار "نابل.. أحنا معاكم" الى موعد لاحق وذلك بسبب وفاة موظّف بالمنظمة النسائية.





وكان الاتحاد الوطني للمرأة التونسية أفاد في بلاغ سابق انه سيتم بالتعاون مع سفارة الصين بتونس توجيه قافلة تضامنية يوم الأحد القادم الى ولاية نابل لفائدة 150 عائلة متضررة من الفيضانات، مضيفا ان هذه المساعدات تشتمل على أغطية صوفية ومواد غذائية وملابس وأدوات مدرسية وأدوية وحشايا وأثاث ومساعدات عينية ونقدية.