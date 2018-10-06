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سيدي بوزيد: أهالي منطقة النوايل يرفضون تسمية مدرستهم باسم الشاعر محمد الصغير أولاد احمد

السبت 06/أكتوبر/2018 - 03:17 ص
سيدي بوزيد: أهالي منطقة النوايل يرفضون تسمية مدرستهم باسم الشاعر محمد الصغير أولاد احمد
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محمد وليد الجموسي
 
أقدم عدد من أهالي منطقة النوايل من معتمدية بئر الحفي من ولاية سيدي بوزيد،أمس الجمعة، على إزالة اللافتة التي تحمل اسم مدرسة محمد الصغير أولاد احمد والتي كانت قد عوضت الاسم القديم للمدرسة "مدرسة النوايل" رافضين تسمية مدرستهم باسم الشاعر الراحل ومصرين على بقاء اسمها القديم.

وفي هذا الصدد، أوضح المكلف بالإعلام بالمندوبية الجهوية للتربية، عبد الحكيم خصخوصي، في تصريح لمراسلة (وات)، أن عددا من الأهالي رفضوا إعادة اللافتة التي كانت تحمل اسم مدرسة محمد الصغير أولاد احمد الى موضعها بعد الانتهاء من اشغال كانت بالمدرسة المذكورة واكدوا رغبتهم إرجاع تسميتها القديمة وهي مدرسة النوايل إشارة الى اسم المنطقة.

يذكر أن وزير التربية السابق، ناجي جلول، كان قد أذن خلال سنة 2016 بإطلاق اسم الشاعر محمد الصغير اولاد احمد على المدرسة الابتدائية بالنوايل بمعتمدية بئر الحفي في 25 افريل 2016 وهي المدرسة التي درس فيها الشاعر الراحل، إلى جانب تخصيص حوالي 200 ألف دينار لإعادة تهيئتها، وكان قد أشار بالمناسبة الى ان هذه البادرة تأتي بهدف تثبيت وتثمين الذاكرة وتربية الطفل على المواطنة والافتخار بتاريخه، وايضا في إطار البرنامج الخاص بإطلاق اسماء الشهداء من الامن والجيش ورموز البلاد على المؤسسات التربوية.  
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