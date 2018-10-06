أيام قرطاج الموسيقية تكرم الفنان حمادي العجيمي

كرمت الدورة الخامسة لأيام قرطاج الموسيقية، مساء الخميس، الفنان التونسي المرحوم حمادي العجيمي، صاحب اغنيات "فنان الغلبة" و"نوار عشية" و"قرنفلة" وذلك من خلال سهرة فنية بعنوان "كلمات" اعدها الفنان التونسي اسامة فرحات، سمتها الاساسية الالتزام بقضايا الوطن والانسان والانتصار لقيم الحرية والكرامة والسلام والدفاع عن المرأة ونبذ العنف والتشدد.





البداية كانت مع الفنان ياسر جرادي الذي القى بالمناسبة مجموعة من اغانيه المعروفة حيث حيا في الاولى الشهيد الفلسطيني الطفل محمد الدرة، ثم غنى "وحدي" منتقدا فيها ادمان شخصه ومن ورائه الانسان التونسي استعمال شبكات التواصل الاجتماعي قبل ان يختم بمرثية "نسيتيني" التى حملها "خيبته" مما يحصل فى تونس اليوم.





اثر ذلك اطل الشاعر المصري زين العابدين فؤاد احد رفقاء درب الشاعر الكبير احمد فؤاد نجم فشدى بكلمات مثقلة بهموم الانسان العربي واوجاعه كان قد غناها الشيخ امام عل غرار "انا الشعب ماشي عارف طريقي" و"نعلم الحجر".

بعد ذلك، اطلت الفنانة التونسية روضة بن عبد الله فعنت للشيخ امام "يامه مويل الهوى يامهمويليا.. طعن الخناجر ولا حكم الخسيس فيا.. " ثم اغنية "دندنة" رفقة عازف القيتار مهدي البحري، ويقول طالع الاغنية "نحكي على ايامي في الظلمة نعني، نحكي على بلادي عطشانة لفني"، قبل ان تحيي المناضلة الوطنية الراحلة مية الجريبي بقصيدة "مية" التي قالت عنها روضة" اهديها لروح مية الجريبي، لكل نساء تونس ورجالها".





بعد ذلك صعد الفنان جمال قلة فعنى للشيخ امام قصيدة الشاعر زين العابدين فؤاد "اتجمعوا العشاق" واغنة"طير البرني" كلمات هاشمي غشام.





مسك ختام السهرة كان مع فرقة البحث الموسيقي بقابس بقيادة الفنان نبراس شمام فشدت بمجموعة من اشهر اغانيها على غرار "هيلا هيلا يا مطر"، ثم غنت للشاعر ادم فتحي قصيدة "انت حرة" التي كان اداها الفنان الكبير مارسال خليفة خلال جولته في المهرجانات الصيفية الماضية.