سمير ماجول يدعو الى تهيئة المناطق الصناعية لتصبح جاذبة اكثر للمستثمرين التونسيين والاجانب

طالب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية سمير ماجول، خلال زيارة عمل تدتهت الى ولاية سليانة، بتهيئة المناطق الصناعية باعتبارها عنصر جذب هام للمستثمرين التونسيين والأجانب.





وزار ماجول، حسب بلاغ نشره الاتحاد 8 مؤسسات صناعية خاصة في كل من بوعرادة والكريب وسيدي بورويس وسليانة المدينة تنشط في قطاعات الصناعات الغذائية والبطاريات والنسيج والملابس وتجميع ورسكلة النفايات الخطيرة وصناعة مواد البناء وصناعة الحديد.





واثار القائمون على هذه المؤسسات مشاكل تتعلق بالمناطق الصناعية بولاية سليانة وضرورة تطويرها لتكون قادرة على استقطاب المستثمرين وتغيير صبغة بعض الاراضي من فلاحية إلى صناعية وكذلك تبسيط الإجراءات الإدارية والتقليص من عدد الوثائق المطلوبة.