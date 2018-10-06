ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

سمير ماجول يدعو الى تهيئة المناطق الصناعية لتصبح جاذبة اكثر للمستثمرين التونسيين والاجانب

السبت 06/أكتوبر/2018 - 03:16 ص
سمير ماجول يدعو الى تهيئة المناطق الصناعية لتصبح جاذبة اكثر للمستثمرين التونسيين والاجانب
طباعة
محمد وليد الجموسي
 
طالب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية سمير ماجول، خلال زيارة عمل تدتهت الى ولاية سليانة، بتهيئة المناطق الصناعية باعتبارها عنصر جذب هام للمستثمرين التونسيين والأجانب.

وزار ماجول، حسب بلاغ نشره الاتحاد  8 مؤسسات صناعية خاصة في كل من بوعرادة والكريب وسيدي بورويس وسليانة المدينة تنشط في قطاعات الصناعات الغذائية والبطاريات والنسيج والملابس وتجميع ورسكلة النفايات الخطيرة وصناعة مواد البناء وصناعة الحديد.

واثار القائمون على هذه المؤسسات مشاكل تتعلق بالمناطق الصناعية بولاية سليانة وضرورة تطويرها لتكون قادرة على استقطاب المستثمرين وتغيير صبغة بعض الاراضي من فلاحية إلى صناعية وكذلك تبسيط الإجراءات الإدارية والتقليص من عدد الوثائق المطلوبة.  
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين 2018/2019
القادسية
-
x
17:05
-
الوحدة
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليستر سيتي
-
x
16:00
-
إيفرتون
توتنهام هوتسبير
-
x
16:00
-
كارديف سيتي
كريستال بالاس
-
x
16:00
-
وولفرهامبتون
واتفورد
-
x
16:00
-
بورنموث
بيرنلي
-
x
16:00
-
هيديرسفيلد تاون
مانشستر يونايتد
-
x
18:30
-
نيوكاسل يونايتد
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
ديبورتيفو ألافيس
-
x
18:30
-
ريال مدريد
الدوري الإيطالي
أودينيزي
-
x
18:00
-
يوفنتوس
إمبولي
-
x
20:30
-
روما
الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند
-
x
15:30
-
أوجسبورج
بايرن ميونيخ
-
x
18:30
-
بوروسيا مونشنغلادباخ
الدوري المصري
الجونة
-
x
18:00
-
مصر المقاصة
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/6/2018 4:10:02 AM