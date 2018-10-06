حسين القلا يكشف كواليس قدوم جون سينا إلى مصر

أكد المنتج الفلسطيني، حسين القلا، الأنباء الواردة حول مشاركة نجم المصارعة العالمي، جون سينا، في أحدث أفلامه السينمائية.

وأشار القلا في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك" إلى أن سينا سيشارك في بطولة فيلم "التجربة المكسيكية".

وأضاف حسين القلا، المتوجد حاليا في مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، لتكريمه في دورته الـ 34، أنه لم يتم بعد الجدول الخاص بتصوير مشاهد الفيلم.

وكان حسين القلا، وجه الشكر لمصر، خلال تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي، مساء الأربعاء واصفا إياها بأنها "بلد عظيم وكبير"، ولفت إلى أن تكريمه اليوم، يعد للمرة الثانية على مدار حياته الفنية التي امتدت لـ 35 عاما.





وأعرب القلا عن امتنانه لإدارة المهرجان ومنظميه، قائلا: "أتمنى أن أستطيع أن أقدم أفلام جديدة مثل التي قدمتها على مدار مسيرتي في صناعة السينما".





وفيلم "التجربة المكسيكية" من تأليف محمد محرز ومحمود حمدان، مؤلف مسلسل "عوالم خفية" الذي عرض في شهر رمضان، ومن بطولة الممثل المصري، عادل إمام، وكذلك فيلم "الديزل" للممثل المصري محمد رمضان، والذي عرض في موسم أفلام عيد الأضحى.





يذكر أن لحسين القلا العديد من الإنتاجات السينمائية البارزة، منها فيلم "أوقات فراغ" من إنتاج 2006، وفيلم "الكيت كات"، من بطولة الممثل الراحل محمود عبد العزيز، ومن إنتاج عام 1991، والفيلم الكوميدي "بطل من ورق" من إنتاج 1988، و"يوم مر ويوم حلو" من بطولة الممثلة الراحلة فاتن حمامة، وإنتاج 1988.