وزارة التجهيز تسلم الاثنين المقبل 50 مسكنا فرديا اجتماعيا على متساكني منطقة المنجم بمعتمدية ساقية سيدي يوسف

أعلنت وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية انها ستسلم 50 مسكنا فرديا اجتماعيا بتقسيم الصفصاف بالمنجم التابعة لمعتمدية ساقية سيدي يوسف (ولاية الكاف)

واوضحت الوزارة، في بلاغ لها ، ان هذه الدفعة من المساكن تندرج في اطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وان عملية التسليم ستجري بشكل رسمي بحضور مسؤولين تونسيين وقطريين.





واطلقت تونس البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي سنة 2018 (مشروع قانون المالية) ومكن من تنفيذ مشاريع سكنية ومقاسم اجتماعية لفائدة العائلات من ذوي الدخل المحدود وخاصة منهم "غير الأجراء" الذين لا تشملهم أي منظومة تمويل.





ويشمل البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي على عنرصين يتمثل الاول في إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها والثاني في إنجاز وتوفير مساكن اجتماعية أو تهيئة وتوفير مقاسم اجتماعية.





وأبرمت تونس اتفاقيات لإنجاز حوالي 9000 مسكنا بكلفة 200 مليون دينار انجز منها الى حدود سنة 2017 زهاء 3000 مسكن مع التخطيط لانجاز الفي وحدة لسنوات 2018 و2019 و2020 وفق بيانات منشورة على موقع وزارة التجهيز على شبكة الانترنات.