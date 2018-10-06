فريق النجم الساحلي للكرة الطائرة يتعاقد مع اللاعب الفرنسي ايمانويل راغوندي

تعاقد فريق أكابر الكرة الطائرة للنجم الساحلي مع لاعب ران الفرنسي ايمانويل راغوندي لمدة موسم واحد.

ويسعى النجم الساحلي الى تعزيز زاده البشري بعد هجرة عدد من العناصر الاساسية هذه الصائفة على غرار امان الله الهميسي الذي تحول الى فريق الترجي الرياضي ومروان القارصي الذي انتقل الى النادي الصفاقسي.





ويشغل ايمانويل راغوندي وهو من مواليد 6 أوت 1987 ويبلغ طوله 1,94 م مركز لاعب استقبال وهجوم وسبق له ان توج بثنائية البطولة والكاس الفرنسية سنة 2013 مع نادي تور كما لعب ضمن صفوف نادي باريس للكرة الطائرة واحرز معه لقب الكاس الممتازة.





ويستهل فريق جوهرة الساحل بطولة القسم الوطني "أ" بمواجهة مولدية بوسالم غدا السبت بسوسة انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الظهر ضمن منافسات الجولة الاولى.