ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

فريق النجم الساحلي للكرة الطائرة يتعاقد مع اللاعب الفرنسي ايمانويل راغوندي

السبت 06/أكتوبر/2018 - 03:13 ص
فريق النجم الساحلي للكرة الطائرة يتعاقد مع اللاعب الفرنسي ايمانويل راغوندي
طباعة
محمد وليد الجموسي
 
تعاقد فريق أكابر الكرة الطائرة للنجم الساحلي مع لاعب ران الفرنسي ايمانويل راغوندي لمدة موسم واحد.
ويسعى النجم الساحلي الى تعزيز زاده البشري بعد هجرة عدد من العناصر الاساسية هذه الصائفة على غرار امان الله الهميسي الذي تحول الى فريق الترجي الرياضي ومروان القارصي الذي انتقل الى النادي الصفاقسي. 

ويشغل ايمانويل راغوندي وهو من مواليد 6 أوت 1987 ويبلغ طوله 1,94 م مركز لاعب استقبال وهجوم وسبق له ان توج بثنائية البطولة والكاس الفرنسية سنة 2013 مع نادي تور كما لعب ضمن صفوف نادي باريس للكرة الطائرة واحرز معه لقب الكاس الممتازة.

ويستهل فريق جوهرة الساحل بطولة القسم الوطني "أ" بمواجهة مولدية بوسالم غدا السبت بسوسة انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الظهر ضمن منافسات الجولة الاولى.  
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين 2018/2019
القادسية
-
x
17:05
-
الوحدة
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليستر سيتي
-
x
16:00
-
إيفرتون
توتنهام هوتسبير
-
x
16:00
-
كارديف سيتي
كريستال بالاس
-
x
16:00
-
وولفرهامبتون
واتفورد
-
x
16:00
-
بورنموث
بيرنلي
-
x
16:00
-
هيديرسفيلد تاون
مانشستر يونايتد
-
x
18:30
-
نيوكاسل يونايتد
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
ديبورتيفو ألافيس
-
x
18:30
-
ريال مدريد
الدوري الإيطالي
أودينيزي
-
x
18:00
-
يوفنتوس
إمبولي
-
x
20:30
-
روما
الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند
-
x
15:30
-
أوجسبورج
بايرن ميونيخ
-
x
18:30
-
بوروسيا مونشنغلادباخ
الدوري المصري
الجونة
-
x
18:00
-
مصر المقاصة
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/6/2018 4:10:31 AM