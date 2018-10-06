المنستير: تركيز مصحة متنقلة بالوردانين للكشف المبكر بالاشعة عن سرطان الثدي

ينظّم المكتب الجهوي لجمعية الوفاء للمحافظة على التراث البورقيبي ورموز الحركة الوطنية بالمنستير، يوم الخميس 11 أكتوبر الجاري، قافلة صحية ثقافية تحت شعار "احنا جينا صحتك تعز علينا"، تشمل تركيز مصحة خاصة متنقلة للكشف المبكر بالاشعة عن سرطان الثدي لفائدة النساء بمنطقة منزل خير بمعتمدية الوردانين، وفق ما ذكره رئيس المكتب الجهوي للجمعية، فتحي بسباس.





وأوضح بسباس، في تصريح لمراسلة (وات)، أن تنظيم القافلة يأتي في إطار المساهمة في تكريس اللامركزية الصحية ومبدأ التكافل والتآزر، مشيرا إلى أنّ المكتب الجهوي لجمعية الوفاء للمحافظة على التراث البورقيبي ورموز الحركة الوطنية ينظم هذه القافلة بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري وبالاشتراك مع الهيئة المحلية للهلال الأحمر التونسي بجمال والمصحة المتجوّلة "بيار".