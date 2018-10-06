زياد العذاري: الحكومة تعكف على ايجاد ممولين مشروع المستشفي الجامعي بقابس الذي سينجز في اقرب الاوقات

اكد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري، الجمعة، "ان الحكومة تعمل حاليا على ايجاد صيغ لتمويل مشروع المستشفى الجامعي الجديد وسيتم انجازه في اقرب الاوقات".





واقر العذاري خلال اشرافه على جلسة استثنائية للمجلس الجهوي للتنمية بولاية قابس، ان الوضع التنموي في الجهة لا يتناسب مع امكانياتها ومع ما تزخر به من موارد طبيعية وبشرية وميزات تفاضلية عديدة تؤهلها لان تكون من الاقطاب التنموية الكبرى".





واضاف "ان هذه الجهة تحظى بالاولوية في اهتمامات الحكومة التي تحرص على النهوض باوضاعها التنموية وعلى تجسيم المشاريع الكبرى المبرمجة فيها".





وبين العذاري ان الحكومة عرضت حزمة مشاريع كبرى تخص ولاية قابس على الممولين خلال المنتدى الدولي للشراكة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص ومن بينها المدينة الصناعية الجديدة الصديقة للبيئة والتي ستعالج الملف البيئي بقابس ومشروع محطة تحلية مياه البحر والمدينة السياحية الاستشفائية بالخبايات.





وطالب اعضاء المجلس الجهوي بقابس الحكومة بانجاز مختلف المشاريع الكبرى المبرمجة بالولاية منذ سنوات ومن بينها مشروع المدينة الصناعية الجديدة والمدينة السياحية الاستشفائية بالخبايات والمنطقة السياحية البيئية المندمجة بقابس الجنوبية والمنطقة اللوجستية والخط البحري لنقل الحاويات.





وطالبوا بالترفيع في راس شركة القطب الصناعي والتكنولوجي بقابس لتتمكن من انجاز مشاريعها وبتوجيه عدد من الاستثمارات الكبرى الى ولاية قابس بما يمكن من معالجة مشكل البطالة. (وات)