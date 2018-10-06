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كرة القدم : المنتخب التونسي الاولمبي يواجه وديا نظيره الايطالي يوم 15 اكتوبر بفيتشنزا

السبت 06/أكتوبر/2018 - 03:10 ص
كرة القدم : المنتخب التونسي الاولمبي يواجه وديا نظيره الايطالي يوم 15 اكتوبر بفيتشنزا
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محمد وليد الجموسي
 
يخوض المنتخب التونسي الاولمبي لكرة القدم مباراة دولية ودية ضد المنتخب الإيطالي الاولمبي يوم الاثنين 15 اكتوبر الجاري (س 18) بملعب بنكا بوبلار بفشينزا (إيطاليا) تسبقها مباراة ودية محلية يوم الأربعاء 10 أكتوبر بتونس ضد النادي الافريقي انطلاقا من الساعة 15 بملعب الشاذلي زويتن .
وقد وجه المدرب الوطني شكري الخطوي الدعوة الى 24 لاعبا للمشاركة في تربص تحضيري ينطلق يوم الاثنين 8 أكتوبر بتونس .
قائمة اللاعبين المدعوين :
الترجي الرياضي التونسي: محمد علي بن رمضان - زياد بالريمة - رائد الفادع - محمد أمين المسكيني
النادي الصفاقسي : أيمن دحمان - نسيم هنيد - حبيب الوسلاتي
الاتحاد الرياضي ببن قردان: بهاء الدين السلامي -غيث اليفرني - فخري العوجي
الملعب التونسي: جاسر الخميري - مروان الميهوبي
النادي الافريقي: ايمن جاب الله- أيوب مشارق - سند الخميسي
النجم الرياضي الساحلي: أحمد الرداوي
الاتحاد المنستيري :عزيز الشتيوي
الأولمبي الباجي: فراس عيفية
كايكور ريزسبور التركي : منتصر الطالبي
سترازبورغ الفرنسي: معتز الزمزمي
نيس الفرنسي: أصيل الجزيري
ابسويش تاون الانقليزي: ادريس الميزوني
هرتا برلين الالماني : عمر الرقيق
ألفسبورغ السويدي : رامي كعيب  

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