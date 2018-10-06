يوتيوب لايف | مشاهدة مباراة ريال مدريد والافيس بث مباشر اليوم السبت 6-10-2018 في الدوري الاسباني | يلا شوت اونلاين

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بطاقة مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس اليوم

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موعد مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس اليوم

البطولة : الدوري الأسباني (الليجا)

القنوات الناقلة: بي ان سبورت 3 - beIN SPORTS HD 3

معلق المباراة : حسن العيدروس

الساعة : 18:30 مساءًا بتوقيت مصر

الساعة : 19:30 مساءًا بتوقيت السعودية



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تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، الدفاع: مارسيلو - راموس - فاران – كارفاخال، الوسط: كاسيميرو - كروس – مودريتش، الهجوم: ماركو أسينسيو - كريم بنزيما - جاريث بيل.



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