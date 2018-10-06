نجم البرازيل السابق: كريستيانو رونالدو سيعاني في الكالتشيو
السبت 06/أكتوبر/2018 - 01:49 صريهام عبد المحسن
صرح كافو نجم البرازيل السابق بأن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس سيُعاني في الدوري الإيطالي.
وقال كافو في تصريحات لصحيفة أبولا البرتغالية: "رونالدو
سيزيد من متابعة الدوري الإيطالي ولكنه سيُعاني قليلا".
وأضاف: "إنها بطولة أصعب من الدوري الإسباني سواء من
حيث الاتزان أو الالتحامات البدنية".
واختتم كافو تصريحاته قائلاً: "رونالدو مازال رونالدو،
إنه أفضل لاعب في العالم وسيُضيف الكثير للكالتشيو".
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