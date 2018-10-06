نجم البرازيل السابق: كريستيانو رونالدو سيعاني في الكالتشيو

صرح كافو نجم البرازيل السابق بأن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس سيُعاني في الدوري الإيطالي.

وقال كافو في تصريحات لصحيفة أبولا البرتغالية: "رونالدو سيزيد من متابعة الدوري الإيطالي ولكنه سيُعاني قليلا".

وأضاف: "إنها بطولة أصعب من الدوري الإسباني سواء من حيث الاتزان أو الالتحامات البدنية".

واختتم كافو تصريحاته قائلاً: "رونالدو مازال رونالدو، إنه أفضل لاعب في العالم وسيُضيف الكثير للكالتشيو".