خاص لـ"الفجر الفني" برومو كليب أغنية محمد رمضان المهداة للجيش المصري (فيديو)
السبت 06/أكتوبر/2018 - 01:54 صيارا أحمد
حصل "الفجر الفني" على برومو فيديو كليب أغنية النجم محمد رمضان، المهداة للجيش المصري في ذكرى احتفالات انتصارات ٦ أكتوبر.
وظهر محمد رمضان، برفقة طفل يرتدي الزي العسكري ومن المقرر أن يقوم بطرح الكليب بالتزامن مع أيام الاحتفالات بالاضافة إلى طرح البرومو خلال الساعات المقبلة على المواقع الإلكترونية بالاضافة إلى حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.
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