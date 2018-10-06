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التفاصيل الكاملة لانفجار الهرم

السبت 06/أكتوبر/2018 - 01:46 ص
التفاصيل الكاملة لانفجار الهرم
انفجار - ارشيفية
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تجري الأجهزة الأمنية بالجيزة تحقيقاتها، حول الانفجار الذي وقع مساء الجمعة، بمنطقة ترعة المنصورية، إثر انفجار جسم معدني داخل جراج سيارات، وإصابة شخصين.

ورد بلاغ لقسم شرطة الأهرام يفيد بسماع دوى انفجار بمنطقة ترعة المنصورية بناحية كفر غطاطى دائرة القسم، انتقل على إثره ضباط وحدة مباحث القسم لمكان البلاغ.

وبالفحص، تبين إصابة كل من، "محمد.ى.أ " (22 سنة - سائق)، مقيم دائرة القسم، ببتر بالذراع الأيمن، و"محمد.ح.م" (49 سنة - خفير خاص) بقطعة أرض تستخدم كجراج لسيارات النقل بذات المنطقة، مقيم كفر غطاطى، مصاب بحروق بالجبهة والرأس من الجهة اليسرى.

بسؤال الثانى، قرر أنه أثناء تواجده صحبة الأول بمكان البلاغ، حضر أحد أصدقائهما ويدعى "عمرو.ص.م" سائق ومقيم بكرداسة، وبحوزته جسم معدنى يشبه دانة مدفع صغيرة، فقاموا بجمع بعض الهيش وإشعاله ووضع الجسم به لاستكشافه فحدث الانفجار، وأدى إلى إصابة (المذكورين) وتم نقلهما لمستشفى الهرم تحت حراسة أمنية.

وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط الأخير.

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