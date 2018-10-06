موعد مباراة الزمالك والهلال في السوبر المصري السعودي والقنوات الناقلة

يخوض الزمالك مباراة من العيار الثقيل أمام الهلال على كأس السوبر المصري السعودي "كأس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي" في لقاء قوي يجمع بين نجوم الفريقين، وذلك يوم السبت المقبل والموافق 6 أكتوبر.

وسيلتقي الزمالك المصري مع الهلال السعودي بالرياض على ملعب جامعة الملك سعود، وتقرر أن تنطلق يوم غدٍ السبت والموافق 6 أكتوبر في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة بتوقيت الإمارات.

وتعد تلك المباراة من أهم المباريات العربية حيث تجمع بين فريقين كبار حيث يلعب لصفوف الزمالك لاعبين أقوياء مثل إبراهيم حسن ومحمد عنتر وكاسونجو كابونجو والحارس جنش، بينما الهلال لديه كارلوس إدواردو وعموري.

كما وصلت بعثة نادي الزمالك، مساء أمس الخميس، لمطار الملك خالد بالرياض وكان في استقبالها قصي الفواز رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الجديد بالإضافة لعدد من مسؤولي نادي الهلال في صالة الضيافة.

وستذاع مباراة الهلال مع الزمالك على كأس السوبر المصري السعودي بالرياض من خلال البث المباشر عبر قنوات؛

- قناة "ksa sports 1 HD" بتعليق فهد العتيبي

- تطبيق دوري بلس.

- قناة "أبو ظبي الرياضية 1" بصوت المعلق علي الكعبي.

- دبي الرياضية وسيتولى فارس عوض مسؤولية التعليق على المباراة.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة الهلال مع الزمالك في كأس السوبر المصري السعودي "كأس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي" عبر موقع الفجر الرياضي.