يلا شوت HD.. مشاهدة مباراة الزمالك والهلال السعودي بث مباشر اليوم الخميس 28-9-2018 | كورة لايف اون لاين

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.. مشاهدة مباراة الزمالك والهلال السعودي بث مباشر اليوم الخميس 28-9-2018 | كورة لايف اون لاين)

تنتظر الجماهير المصرية والسعودية بشغف كبير مباراة الزمالك المصري والهلال السعودي والمنتظر إقامتها في بطولة السوبر المصري السعودي (كأس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي) اليوم السبت في مدينة الرياض.

وتشمل بطولة السوبر المصري السعودي مباراتين حيث ستكون المباراة الأولى بين الهلال والزمالك، كون نادي الهلال حامل لقب الدوري السعودي في الموسم الماضي والزمالك حامل لقب كأس مصر في الموسم الماضي.

تشكيل الزمالك لمباراة الهلال

أعلن السويسرى جروس المدير الفنى للزمالك تشكيل الفريق الذي سيواجه الهلال على كأس الرئيس السيسى.

محمود عبدالرحيم جنش حارسا وأمامه حمدي النقاز ومحمود حمدي الونش ومحمود علاء الدين وبهاء مجدي في الدفاع وطارق حامد وفرجاني ساسي محوري إرتكاز وإبراهيم حسن ويوسف أوباما ومحمود عبدالمنعم كهربا مثلث وسط مهاجم خلف الكونغولي كاسونجو كابونجو.

تشكيل الهلال لمباراة الزمالك

حراسة المرمى: علي الحبسي

الدفاع: حسن كادش – علي البليهي – محمد جحفلي – محمد البريك

الوسط: سلمان الفرج – كارلوس إدواردو – محمد كنو

الهجوم: سالم الدوسري – بافيتمبي جوميز - عموري

وجاءت مقاعد البدلاء على النحو التالي:

عبدالله المعيوف – محمد البقعاوي – أحمد شراحيلي – معند فلاتة – عبدالله عطيف – محمد الشلهوب – فهد الرشيدي – جيليمين ريفاس – عمر خربين

ويشهد لقاء الزمالك والهلال في السوبر المصري السعودي إقبال كبير من الجالية المصرية بالرياض على شراء التذاكر من أجل حضور المباراة في الملعب.

وسوف يقام اللقاء بملعب جامعة الملك سعود في تمام الساعة الثامنة مساء السبت وسوف تقوم القناة الاولى السعودية بنقل اللقاء مع استودية تحليلي يضم نجوم من الكرة السعودية والمصرية وهناك محاولات لقناة أون سبورت المصرية مع الجانب السعودي لنقل اللقاء وكذلك قناة النيل للرياضة المصرية لنقل اللقاء.

وتقام المباراة على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض يوم السبت المقبل في تمام السابعة بتوقيت مصر والثامنة بتوقيت السعودية.

وجاءت المباراة بين بطل الدوري السعودي وبطل الكأس في مصر، على أن تقام مواجهة بطل الدوري المصري والكأس السعودي في مصر الشهر المقبل.

وتردد القناة السعودية على قمر نايل سات 12149 أفقي (27500)، وتردد 12284 عمودي للصورة عالية الجودة HD.

مشاهد مباراة الزمالك والهلال بث مباشر اليوم 6-10-2018 كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي - كأس السوبر المصري السعودي مباشرة :-