اليوم.. 6 مواجهات ساخنة في القسم الثالث بالجيزة

تقام اليوم السبت 6 مباريات بالجولة التاسعة للمجموعة الخامسة للقسم الثالث، حيث يستضيف جولدى المتصدر بقيادة أحمد عبد الغني برصيد 19نقطة فريق البنك الأهلي ثانى المجموعة برصيد 17 نقطة بقيادة عيد مرازيق والفائز يصعد إلى القمة.

وفي لقاء قمة، يلعب المعادي ثالث المجموعة بقيادة على صقر برصيد 14 نقطة مع فريق أكتوبر الرابع بقيادة المدير الفني الجديد غانم قنديل برصيد 14 نقطة.

ويواجه فريق جينيس الخامس بقيادة أحمد بكرى برصيد 14 نقطة نظيره فريق العياط الأخير بدون رصيد بقيادة أشرف محمدين.

ويخوض فريق كرداسة صاحب المركز 11 بقيادة عادل إبراهيم برصيد 6 نقاط مواجهة صعبة مع فريق الشرقية للدخان سادس المجموعة برصيد 13 نقطة.

وفى مباراة متكافئة يلتقي حلوان العام سابع المجموعة بقيادة محمد حسن برصيد 9 نقاط، مع فريق الصيد صاحب المركز العاشر بقيادة حازم فضل برصيد 6 نقاط، ويلعب والطائرات قبل الاأخير بقيادة طارق الشرقاوي برصيد نقطة واحدة مع فريق الصف ثامن المجموعة بقيادة عبد السلام الشريف برصيد 8 نقاط.

ترتيب المجموعة الخامسة:

1- جولدى 19 نقطة

2- البنك 17 نقطة

3-المعادى 15 نقطة

4- اكتوبر 14 نقطة

5- جينيس 14 نقطة

6-الدخان 13 نقطة

7- حلوان 9 نقاط

8-الصف 8 نقاط

9-ابو النمرس 7 نقاط

10-الصيد 6 نقاط

11-كرداسه 6 نقاط

12- الطائرات نقطة وحيده

13- العياط بلا نقاط