الزمالك والهلال (بث مباشر) - كورة اون لاين مشاهده مباراة الزمالك والهلال اليوم 6-10-2018 | بث مباشر الزمالك والهلال لايف

ينتظر فريق الزمالك، مباراة قوية ونارية عندما يواجه نظيره الهلال السعودي اليوم السبت على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، في إطار كأس السوبر المصري السعودي ( كاس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي)

ومن المتوقع، أن يقدم الناديانوجبة كروية دسمة للجماهي، وذلك نظرا لقوة

الطرفين وتواجد نجوم وعناصر مؤشرة في كل فريق.



