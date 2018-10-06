الزمالك والهلال (بث مباشر) - كورة اون لاين مشاهده مباراة الزمالك والهلال اليوم 6-10-2018 | بث مباشر الزمالك والهلال لايف
السبت 06/أكتوبر/2018 - 01:03 صمحمد الشيخ
ينتظر فريق الزمالك، مباراة قوية ونارية عندما يواجه نظيره الهلال السعودي اليوم السبت على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، في إطار كأس السوبر المصري السعودي ( كاس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي) ومن المتوقع، أن يقدم الناديانوجبة كروية دسمة للجماهي، وذلك نظرا لقوة الطرفين وتواجد نجوم وعناصر مؤشرة في كل فريق.
يحتضن ملعب جامعة الملك سعود بالرياض اليوم السبت، أولى مباراتي الكأس السوبر السعودي المصري لكرة القدم بين الهلال والزمالك، على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد جدل طويل أدى إلى إلغاء مباراة الهلال مع الأهلي المصري.
ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر خمس قنوات رياضية "الرياضية السعودية - دوري بلس - أبو ظبي الرياضية - دبي الرياضية - أون سبورت".
ويمر الزمالك بصحوة محلية وعربية في الفترة الأخيرة حيث يتصدر الفارس الأبيض مسابقة الدوري بالتساوي مع الإنتاج الحربي بـ17 نقطة، كما صعد الأبيض إلى دور الـ16 من بطولة كأس زايد.
في المقابل، حقق الهلال الفوز في أول أربع جولات بمسابقة الدوري السعودي بجانب الوصول لدور ثمن نهائي كأس زايد.
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