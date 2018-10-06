مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الغذائية على اليمنيين

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، سلال غذائية في مديرية الأزارق بمحافظة الضالع.





حيث وزع المركز سلالا غذائية تزن 25 طناً و 900 كيلو غرام في قرى الرادم وحماده وخشان وعلان واعرش وحورة المعفاري والتي يستفيد منها 2100 أفراد.





ووزع المركز، ملابس ومواد غذائية على 230 أرملة في مناطق المكلا وحورة ووادي العين وحريضة والقطن بمحافظة حضرموت .





كما دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، توزيع 13,500 سلة غذائية على النازحين في محافظة شبوة.





واشار المركز الى ان هذا التوزيع يأتي في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 286 مشروعاً.



