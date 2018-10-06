عاجل.. 4 طائرات هليكوبتر و30 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق الراشدة



كما أشار المحافظ إلى أنه تم الاستعانه بعدد15 سيارة إطفاء من محافظة أسيوط وكذلك عدد 15 سيارة آخرى تابعه لمحافظة سوهاج للمشاركة مع سيارات إطفاء المحافظة في إخماد الحريق ومنع امتداد النيران إلى القرية.

صرح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بأن الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع، وجه بالدفع بعدد 4 من الطائرات الهليكوبتر للمساعدة في إخماد حريق قرية الراشدة، لافتًا إلى أن مكتب الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع الحادث لحظة بلحظة.