ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

عاجل.. 4 طائرات هليكوبتر و30 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق الراشدة

السبت 06/أكتوبر/2018 - 01:26 ص
عاجل.. 4 طائرات هليكوبتر و30 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق الراشدة
حريق الراشدة
طباعة
هدير محمود
 
صرح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بأن الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع، وجه بالدفع بعدد 4 من الطائرات الهليكوبتر للمساعدة في إخماد حريق قرية الراشدة، لافتًا إلى أن مكتب الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع الحادث لحظة بلحظة.

كما أشار المحافظ إلى أنه تم الاستعانه بعدد15 سيارة إطفاء من محافظة أسيوط وكذلك عدد 15 سيارة آخرى تابعه لمحافظة سوهاج للمشاركة مع سيارات إطفاء المحافظة في إخماد الحريق ومنع امتداد النيران إلى القرية.
المزيد عن: مصر حريق قرية الراشدة حريق الوادي الجديد الراشدة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين 2018/2019
القادسية
-
x
17:05
-
الوحدة
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليستر سيتي
-
x
16:00
-
إيفرتون
توتنهام هوتسبير
-
x
16:00
-
كارديف سيتي
كريستال بالاس
-
x
16:00
-
وولفرهامبتون
واتفورد
-
x
16:00
-
بورنموث
بيرنلي
-
x
16:00
-
هيديرسفيلد تاون
مانشستر يونايتد
-
x
18:30
-
نيوكاسل يونايتد
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
ديبورتيفو ألافيس
-
x
18:30
-
ريال مدريد
الدوري الإيطالي
أودينيزي
-
x
18:00
-
يوفنتوس
إمبولي
-
x
20:30
-
روما
الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند
-
x
15:30
-
أوجسبورج
بايرن ميونيخ
-
x
18:30
-
بوروسيا مونشنغلادباخ
الدوري المصري
الجونة
-
x
18:00
-
مصر المقاصة
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/6/2018 2:00:01 AM