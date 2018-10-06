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محافظ جنوب سيناء: "إللي جاي من التجمع الخامس هيوصل شرم الشيخ في 4 ساعات"

السبت 06/أكتوبر/2018 - 04:52 ص
محافظ جنوب سيناء: إللي جاي من التجمع الخامس هيوصل شرم الشيخ في 4 ساعات
اللواء خالد فودة
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أمنية فوزي
 
قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنهم قاموا بإنجازات عديدة جدًا خلال الـ4 سنوات الماضية من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف "فودة"، خلال تصريحاته لـ فضائية "إم بي سي مصر" مساء الجمعة، أنه سيتم افتتاح الطريق الدولي الجديد الذي يربط بين الوادي وسيناء للعالم في آخر العام الجاري أو بداية العام المقبل، متابعًا: "إللي جاي من التجمع الخامس هيوصل شرم الشيخ في 4 ساعات".

وأكد أن الطرق الجديدة بمثابة شرايين التنمية، لافتًا إلى أن إنشاء جامعة الملك سلمان إعجاز، وستكون نقلة للطلاب.

وأشار إلى أنه تلقى توجيهًا من الرئيس السيسي بافتتاح مدرسة يابانية خلال هذا الأسبوع تساير نظراتها في باقي المحافظات، وسيتم وضع حجر أساس مدرسة في شرم الشيخ.

المزيد عن: مصر شرم الشيخ جنوب سيناء اللواء خالد فودة السيسي اخبار مصر
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