تحرير 14 محضرًا لمحلات أعلنت عن "أوكازيونات وهمية" في بني سويف

صّرح أحمد مصطفى، رئيس فرع جهاز حماية المستهلك ببني سويف، بأنه تم تحرير 14 محضرًا لمحال تجارية أعلنت عن "أوكازيونيات وهمية" بتخفيض الأسعار على غير الحقيقة، وتمت إحالة المحاضر للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وطالب "مصطفى" مواطني المحافظة بضرورة التواصل مع فرع الجهاز، من خلال الإتصال بالخط الساخن بالجهاز 19588من أي خط أرضى أو تقديم شكوى بمقر الجهاز لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي شخص يعلن عن عروض وهمية في الأوكازيون.



وأشار رئيس فرع الجهاز، إلى أنه يتم قبول شكاوى ومقترحات المواطنين، من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، عبر إستمارة مجانية يمكن للمستهلك إرسال شكواه، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز، أوعبر التطبيق الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكية.

