حقيقة بيع بحيرة المنزلة لدولة عربية (فيديو)

نفى الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، الشائعة التي انتشرت حول بيع بحيرة المنزلة لدولة عربية.



وأوضح "عبد الدايم"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز" مساء الجمعة، أنها شائعة من المستحيل أن تحدث، محذرّا المواطنين من الشائعات التي تنتشر حول مواقع التواصل الاجتماعي، متابعًا: "لو في شيء زي كده سيتم الإعلان عنه بمنتهى الشفافية، لا يحدث أي شيء في الخفاء، ويجب على المواطنين بالتروي والتفكير فيما يبث قبل تصديقه".



وأكد أن الهدفة من هذه الشائعات إثارة البلبلة، وفقد الثقة بين المواطن والقيادة السياسية والمسئولين، لافتًا إلى أنه يوجد عمليات تطوير شاملة لجميع البحيرات حتى تعود إلى إنتاجها كمان كانت.

