خلال 72 ساعة.. "كنت في بالي" للهضبة تخترق حاجز المليون مشاهدة (فيديو)





حققت أغنية "كنت في بالي" للهضبة عمرو دياب، أكثر من مليون مشاهدة خلال 72 ساعة من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.





الأغنية كتبها الشاعر الغنائى نادر عبد الله ولحنها وليد جويد ووزعها أسامة الهندي.





الألبوم ضم ١٣ أغنية هى بالترتيب "يا ساحر" "يتعلموا" "كنت فى بالى" "إنت مغرور" "باين حبيت" مع مارشيملو، "ده لو اتساب" "هدد" "كل حياتى" "ملا ك الحسن "قالك ندم" "باين حبيت" رؤية عمرو دياب، "يا هناه" "تعالى".











