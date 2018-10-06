اتحاد الكرة يخاطب المحترفين للانضمام للمنتخب

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، خطابًا رسميًا إلى الأندية الخارجية، لإرسال اللاعبين المنضمين إلى صفوف المنتخب الوطني الاول، قبل انطلاق معسكر الفراعنة استعدادًا لموقعة سوازيلاندا بالتصفيات الإفريقية.

وحدد مسؤلو الجبلاية يوم السابع من الشهر الجاري موعدًا لحضور جميع المحترفين، والذين تم الاستعانة بهم من قبل المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني، إلى القاهرة نظرًا لانطلاق المعسكر يوم 8 من نفس الشهر.

ومن المقرر أن يدخل الفراعنة، معسكرًا مغلقًا بالقاهرة يوم 8 أكتوبر الجاري، استعدادًا لمواجهتي سوازيلاندا، يوم 12 أكتوبر على ملعب السلام، و 15 من نفس الشهر في سوازيلاندا، ضمن منافسات الجولة الثاثلة والرابعة من التصفيات المؤهلة ليطولة الإمم الإفريقية بالكاميرون منتصف العام المقبل