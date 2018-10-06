صحفي سابق بالجزيرة يكشف تفاصيل ملف التجسس القطري









كشفت منصة «قطر يليكس»، الإعلامية المتخصصة، في نشر فضائح قطر، ودعمها للإرهاب فضيحة جديدة، لنظام الحمدين عقب خطاب تميم بن حمد الأخير في الأمم المتحدة الذي حاول فيه إخفاء قرون الشيطان والظهور بصورة المستنكر لآفة القرصنة والحرب الإلكترونية المنتشرة، داعيًا إلى تنظيم مؤتمر تستضيفه إمارته الإرهابية حول الحرب السيبرانية





وسخر محمد فهمي الصحفي السابق بقناة الفتنة القطرية، من خطابه الهش وكشف الفضائح المدوية لملف التجسس القطري.





وأشار فهمي إلى أن دولة الإرهاب هي أنسب دولة تقوم بتنظيم مثل هذا المؤتمر، حيث يمكن لمسؤولي نظام تميم إلقاء محاضرات لشرح كيفية تجنيد معدومي الضمير واختيار الأهداف، لافتًا إلى أن الحمدين جند ميليشيات من المرتزقة لتنفيذ عمليات التجسس حول العالم، كما قام بتعيين مستشارين من الولايات المتحدة الأمريكية للإشراف على عمليات الاختراق





ولفت إلى أنهم أنهم قاموا بتأسيس أسلوب الرسائل الإلكترونية المزيفة من أجل سرقة الحسابات من الدول الأجنبية، موضحًا أن الدوحة هي الدولة التي تحتل الصدارة بين الدول التي تقوم بعمليات التجسس المدفوعة من قبل الدولة.





وتابع فهمي أن قطر قد لجأت إلى تفعيل دبلوماسية الشيكات مع مسؤولين كبار في واشنطن بعد أن قررت الدول العربية مقاطعتها لإصرارها على الدعم الفج للإرهاب، مشيرًا إلى أنها استهدفت القادة اليهود المقربين من دائرة صناعة القرار في أمريكا نظرًا لتأثيرهم الكبير على سياسة الشرق الأوسط.





وشدد على ضرورة الوقوف في وجه إمارة الإرهاب ومنعها من ممارسة دورها الرئيسي في تحريك العمليات التخريبية في العالم أجمع، وقال أنه لا يجب على المجتمع الدولي تجاهل سجل الدوحة الخسيس، وذلك بعد أن أصبحت فضائح تميم وعصابته واضحة وضوح الشمس في سماء يوم صافي.





وعن دور قناة الفتنة في ملف التجسس القطري، قال فهمي أن الجزيرة استعملت كواجهة لسياسات تميم الخارجية القذرة، حيث أنها تنكرت في ثوب الوكالة الإخبارية المستقلة من أجل أن تتجسس على دول الخليج، مستخدمة في ذلك التصوير والتسجيل السري لتحقيق أجندتها القذرة.





وأضاف أن بصمات عصابة الدوحة واضحة جدًا في تقارير القناة المشبوهة، حيث أنها عملت على تلميع منظمات إرهابية مثل "الإخوان المسلمين" و"حماس" و"حزب الله" و"النصرة" في سوريا، كما قدمت تغطية إيجابية لإيران في مقالات وأخبار لا حصر لها





وأوضح أن الهجمات الإعلامية وعمليات القرصنة التي تديرها إمارة الخراب هي مجرد بداية أنشطتها الشيطانية في الداخل والخارج، لافتًا إلى أن أسياد الشبكة وموقع الأخبار يمارسون أكثر أشكال القمع وحشية في قطر ضد شعبها.