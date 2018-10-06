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رئيس مركز الداخلة: 10 سيارات إطفاء تحاول السيطرة على حريق قرية الراشدة

السبت 06/أكتوبر/2018 - 12:15 ص
رئيس مركز الداخلة: 10 سيارات إطفاء تحاول السيطرة على حريق قرية الراشدة
حريق
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داليا الحسين
 
كشف كمال إبراهيم، رئيس مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، عن تفاصيل حريق قرية الراشدة بالوادي الجديد.

قال "إبراهيم "، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "DMC"، مساء الجمعة، إن الحريق دون خسائر في الأرواح وقوات الحماية مازالت تحاول السيطرة عليه، مشيرًا إلى أن الحريق بدأ الساعة 5 مساءً.

وأضاف أن الحريق تزايد بسبب سرعة الرياح، حيث التهمت النيران 20 فدان نخيل، لافتًا إلى أن 10 سيارات إطفاء تحاول السيطرة على الحريق.
المزيد عن: حريق الوادي الجديد الراشدة اخبار مصر
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