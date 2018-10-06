الطالع الفلكى السّبت 6/10/2018..النّصر لِمصر!

**القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى العذراء.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الأسد.





**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 22 سبتمبر - 23 أكتوبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 17 سبتمبر - 16 أكتوبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الصّرفَة من 3 أكتوبر - 15 أكتوبر.





*اليوم 26 تُوت قبطى، 6 تشرين أوّل رُومى، 26 مُحرّم ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -بعد أن أفقدت العدوّ قُدرتَه وتَوَازُنه ، فى سِتّ سَاعَات.(أحمد زكى من فيلم أيّام السادات-2001)





*القمر فى العذراء "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





**السّادس من أكتوبر

يوم الفخر والفرحة بانتصار مصر على العدوّ وشعورنا بالعزّة والكرامة باسترجاعنا لكل شبر من أرض بلدنا الحبيب مصر ، لا تبخل بقراءة الفاتحة على أرواح شهدائنا الأبرار فهم لم يبخلو علينا بدمائهم لِنَنعم بما نحن عليه الآن من الأمن والأمان.





*القمر فى بُرج العذراء يعنى

زيارة الصيدليّات والعيادات ومراكز التحاليل الطبيّة والإستشفاء ووضع المراهم والتداوى بالأعشاب خصوصاً لأمراض الحساسيّة والأكزيما الجلديّة ،التوقف عن الكلام واستعمال لغة العيون كوسيلة للتواصل خصوصاً إن تعرّضت لموقف مُحرج، وقت للإنسحاب من الضجيج للتنسّك وإزالة التوتّرالذهنى والعصبى أو للتعافى من صدمة عاطفية أو ماليّة ، تدريس الأطفال وتهذيب صفات سيئة لديهم إن وُجدت بأسلوب لطيف يتقبلونه وبسهولة للأبويْن ، دعم دُور الأيتام وذوى الإحتياجات الخاصّة وتزويج اليتيمات مالياً ومعنوياً، إنقاذ القطط والكلاب وزيارة طبيب البيطرة لإنقاذ حياة مخلوق بريئ رغم تكلفك الوقت والجهد والمال وسُخرية البعض ، إرتفاع الفرصة لإنهاء عزوبيّتك إن كنت مِمّن طال إنتظارهم لقطار الزواج ، زيارة أو مُقابلة غير مُتوقّعة تحمل معها عريس/ عروس المُستقبل ودون إنتظار وعلى يد شخصيّة ماهرة لإخراجك من مُستنقع العزوبيّة ، بمشيئة الله تَعَالى.





إلى الطّوالع اليوميّة....





برج الحمل: إنتهز فرصة العطلة لتنقية الأجواء خاصةً مع والديْك، الجبهة العاطفية مُطمئنة وفى تقدم مُستمر متزوجاً كنت أم عازباً بمشيئة الله تَعَالى.





برج الثور: وقت مناسب للبدء بجدول صارم يخص عاداتك الغذائية ومحاولة للقضاء على الكرش السيئ إن وُجِد ، أو البدء برياضة لتحسين القوام.

برج الجوزاء: قد تجد نفسك فى حركة مُستمرة منذ الصباح لقضاء مصالح الأسرة وخدمات الأقارب والأحباب ، الفرحة فى عيون أحبائك تبخر شعورك بالتعب.





برج السّرطان: مزاجك سَهْل مُنْبَسِط وهذا يعنى مُساعدتك لأفراد أسرتك بكل رضا وسعادة ، أنت عُرضَة للإبتزاز العاطفى من الأطفال.





برج الأسد: حفلات ومناسبات قد تجد نفسك حاضراً فيها فتمسّك بالإتزان ولا تتباسط مع الجميع ، مزحة ثقيلة قد تزعجك وأنت من قد يسببها.





برج العذراء: العين تعشق كل جميل ، عبارة تعنى أهميّة إهتمامك بأناقتك فالعثور على نصفك الحلو قد يكون فى مناسبة غير متوقعة، وسعادتك إن كنت مُتزوّجاً.





برج الميزان: لا يجب أن تنتقل للجزر المدارية لتشعر بالسعادة لكنك تعثر عليها داخل منزلك إن توافرت النيّة لإسعاد نفسك ومن حولك ، بمشيئة الله تَعَالى.





برج العقرب: زيارة واردة للمول التجارى تنتهى بعَرَبَة مُمتلئة باحتياجات المنزل، التصدق على الفقراء وإدخال الفرحة على بيت فقير يكفل رضاء الله تَعَالى عليك.





برج القوس: التفكير فى فرز قاعدة بيانات المعارف والأصدقاء لفلترة الجيّد من السّيئ،الإبتعاد عن رفقة السّوء مكسب عظيم فى حدّ ذاته فلا تستخف بتأثيرالرّفقة.





برج الجدى: أسوأ الأعداء صديق إنقلب عدوّاً لمعرفته بدقائق حياتك ،وفّر على نفسك تلك الدّراما واقفل فمك والذى ليس مجهوداً شاقاً.

برج الدّلو: تمسّك بهدوئك وثباتك الإنفعالى إن واجهت موقفاً مستفزّاً،الغضب يزول سريعاً لكن كلماتك الغاضبة قد لاتزول بنفس السّرعة فتأكد من ضبط لسانك.



