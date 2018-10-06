زي النهاردة بتاريخ 6-10-2018

حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 6-10-2018





أحـــــــــــداث





1787 - القائد العثماني حسن باشا جزايرلي يغادر مصر بعد فشله في القضاء على المماليك.





1927 - عرض أول فيلم ناطق في الولايات المتحدة.





1973 - نشوب حرب أكتوبر وذلك عندما قامت القوات المصرية بعبور قناة السويس والقوات السورية لخط آلون في الجولان، وكانت إسرائيل وقتها تحتفل بعيد الغفران، وقد حققت الجيوش العربية انتصارات كبيرة حيث تم تحرير شريط ضيق على الضفة الشرقية لقناة السويس من أراضي سيناء وجزء من الجولان بعد احتلالهما عام 1967.





1978 - العراق يطرد آية الله الخميني الذي استقر في باريس.





1979 - البابا يوحنا بولس الثاني يستقبل في البيت الأبيض ليكون أول بابا يستقبل فيه.





1981 - اغتيال الرئيس المصري محمد أنور السادات خلال العرض العسكري المقام بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر، قام بتنفيذ العملية خالد الإسلامبولي الذي أعدم في وقت لاحق.





1994 - العراق يحشد قواته العسكرية على الحدود مع الكويت في تكرار للأزمه التي بدأت في 2 أغسطس 1990 عندما احتلت قواته الكويت.





2000 - استقالة رئيس صربيا سلوبودان ميلوسيفيتش تحت ضغط المظاهرات الشعبية.





2000 - استقالة نائب رئيس الأرجنتين كارلوس ألفارز استنكارًا لقضايا الفساد والرشوة.





2014 - جون أوكيف وماي بريت موزر وإدوارد موزر يفوزون بجائزة نوبل في الطب لسنة 2014.





2015 - جائزة نوبل في الفيزياء تُمنح مناصفة بين عالمي الفيزياء الياباني تاكاكي كاجيتا والكندي آرثر ماكدونالد، وذلك لاكتشافهما ظاهرة تذبذب النيوترينو.





2017 - منظمة الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية تحصل على جائزة نوبل للسلام.





مـــــــواليـــــــــد





1769 - إسحق بروك، ميجر جنرال في جيش الامبراطورية البريطانية.





1773 - الملك لويس فيليب الأول، ملك فرنسا.





1831 - ريتشارد ديدكايند، عالم رياضيات ألماني.





1838 - اللواء محمود سامي البارودي، رئيس وزراء وشاعر مصري.





1846 - جورج ويستينغهاوس، مقاول ومهندس أمريكي.





1887 - لو كوربوزييه، معماري سويسري.





1888 - رولان غاروس، طيار فرنسي.





1903 - إيرنست والتون، عالم فيزياء أيرلندي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1951.





1908 - سيرجي سوبوليف، عالم رياضيات روسي.





1914 - ثور هايردال، مستكشف نرويجي.





1930 - حافظ الأسد، رئيس الجمهورية العربية السورية.





1931 - ريكاردو جياكوني، عالم فيزياء إيطالي / أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 2002.





1948 - جيري آدمز، سياسي من أيرلندا الشمالية.





1956 - صادق الأحمر، شيخ قبيلة حاشد اليمنية.





1963 - إليزابيث شو، ممثلة أمريكية.





1964 - توم جاغر، سباح أمريكي.





1966 - نيال كوين، لاعب ومدرب كرة قدم أيرلندي.





1971 - آلان ستبس، لاعب كرة قدم إنجليزي.





1972 - مارك شوارزر، لاعب كرة قدم أسترالي.





1973 - سيلفان ليغفينسكي، لاعب كرة قدم فرنسي.





1974 - جيرمي سيستو، ممثل أمريكي.





1974 - والتر سينتينو، لاعب كرة قدم كوستاريكي.





1978 - ريم البارودي، ممثلة مصرية.





1978 - ريكي هاتون، ملاكم إنجليزي.





1980 - بشرى، ممثلة مصرية.





1980 - أحمد صبيح، لاعب كرة قدم كويتي.





1980 - عبد الله مييته، لاعب كرة قدم إيفواري.





1981 - محمد أحمد ماهر، ممثل مصري.





1981 - زوراب كيزانيشفيلي، لاعب كرة قدم جورجي.





1984 - أصيل هميم، مغنية عراقية.





1988 - ماكي هوريكيتا، ممثلة يابانية.





وفيــــــــــات





1553 - شاهزاده مصطفى، الابن البكر لسليمان القانوني.





1892 - ألفريد تنيسون، شاعر إنجليزي.





1912 - أوجست ماري فرنسوا برناريت، سياسي بلجيكي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1909.





1951 - أوتو مايرهوف، طبيب ألماني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1922.





1953 - أمين ناصر الدين، صحفي وروائي ولغوي لبناني.





1981 - محمد أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية الثالث حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1978.





1989 - مخترع لعبة السودوكو هوارد جارنز.





1989 - بيت ديفيس، ممثلة أمريكية.





1992 - دنهولم إليوت، ممثل إنجليزي.





2002 - الأمير كلاوس، زوج بياتريكس ملكة هولندا.





2012 - الشاذلي بن جديد، رئيس الجزائر.





2017 - محمود إبراهيم سلامة، خطاط مصري.





أعيــــــاد ومنــــــاسبـــــــات





ذكرى العبور في مصر، ذكرى حرب تشرين في سوريا.





عيد القوات المسلحة في مصر.





عيد العمل في أستراليا.