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ناهد عفيفي تنتهي من "ثلاثة على النوتة"

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 11:50 م
ناهد عفيفي تنتهي من ثلاثة على النوتة
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الفجر الفني
 

انتهت الممثلة الشابة ناهد عفيفى من تصوير مشاهدها فى  فيلم "ثلاثة على النوتة" والذى من المقرر عرضه خلال إجازة نصف العام .

 

تدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى داخل إحدى مستشفيات الأمراض العقلية والتجاوزات التى تحدث بها وعندما تأتى لجنة تفتيش على المستشفى يحدث مجموعة من المفارقات الكوميدية .

 

تقوم "ناهد عفيفى" أثناء أحداث الفيلم بدور سكرتيرة مدير المستشفى وهى التى توقعه فى العديد المشاكل .

 

"ثلاثة على النوتة" تأليف وإخراج على العتر، بطولة عبدالله مشرف - محمد الصاوى - ندى بهجت - ناهد عفيفى ومجموعة أخرى من النجوم .

 

الجدير بالذكر أن آخر أعمال "ناهد عفيفى" فى السينما فيلم هروب مفاجىء ولها العديد من المشاركات فى الدراما التلفزيونية .

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