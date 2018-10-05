ناهد عفيفي تنتهي من "ثلاثة على النوتة"

انتهت الممثلة الشابة ناهد عفيفى من تصوير مشاهدها فى فيلم "ثلاثة على النوتة" والذى من المقرر عرضه خلال إجازة نصف العام .

تدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى داخل إحدى مستشفيات الأمراض العقلية والتجاوزات التى تحدث بها وعندما تأتى لجنة تفتيش على المستشفى يحدث مجموعة من المفارقات الكوميدية .

تقوم "ناهد عفيفى" أثناء أحداث الفيلم بدور سكرتيرة مدير المستشفى وهى التى توقعه فى العديد المشاكل .

"ثلاثة على النوتة" تأليف وإخراج على العتر، بطولة عبدالله مشرف - محمد الصاوى - ندى بهجت - ناهد عفيفى ومجموعة أخرى من النجوم .

الجدير بالذكر أن آخر أعمال "ناهد عفيفى" فى السينما فيلم هروب مفاجىء ولها العديد من المشاركات فى الدراما التلفزيونية .