ثلاث مباريات في دوري الناشئين مواليد 2003 بالمنوفية

يقام في الواحدة من ظهر اليوم السبت، ثلاث مباريات في إطار الأسبوع الثالث من مسابقة دوري الناشئين مواليد 2003 لكرة القدم بالمنوفية.

ومن المقرر أن يخوض فريق جمهورية شبين لقاء مرتقب أمام غزل شبين، ويلعب وطني شبين مع مركز شباب تلا على ملعب أشمون، كما يواجه فريق سرس الليان نظيره مركز شباب قويسنا.

وتأجلت مباراة نجوم السادات مع ميت خاقان ليوم الأحد، بينما ستقام مباراة مركز شباب قويسنا مع غزل شبين المؤجلة من الأسبوع الثاني يوم الثلاثاء 9 أكتوبر الحالي.

- ترتيب دوري الناشئين 2003:

1- سرس الليان : 6 نقاط

2- نجوم السادات : 6 نقاط

3- جمهورية شبين : 6 نقاط

4- سرس الليان : 3 نقاط

5- مركز شباب تلا: بلا نقاط

6- مركز شباب قويسنا : بلا نقاط

7- وطني شبين : بلا نقاط