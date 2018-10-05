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ضبطة شبكة دعارة تديرها موظفة بـ"التاضمن الاجتماعي" فى بني سويف

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 11:49 م
ضبطة شبكة دعارة تديرها موظفة بـالتاضمن الاجتماعي فى بني سويف
صورة أرشيفية
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احمد فتحى الدسوقي
 
ألقت الأجهزة الأمنية ببنى سويف، القبض على شبكة للدعارة، مكونة من 6 أشخاص بمدينة بنى سويف، تديرها موظفة بدرجة مدير إدارة لخدمة المواطنين بمديرية التضامن الاجتماعى.

وتبين وجود 3 سيدات داخل الشقة يمارسن الرذيلة مع رجلين من محافظة المنيا، بينهم ميكانيكى مطلوب فى 30 حكما فى قضايا مختلفة.

كانت معلومات وردت إلى اللواء جرير مصطفى، مدير الأمن بقيام موظفة فى التضامن الاجتماعى، تعمل مدير إدارة لخدمة المواطنين، تدير شقتها للدعارة بمساكن عبدالسلام عارف، بمدينة بنى سويف.

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد ضبش، مدير البحث الجنائى، والعميد خالد عبدالسلام، رئيس البحث الجنائى، وقوات من قسم شرطة بنى سويف، وتمت مداهمة الشقة وإلقاء القبض على زعيمة الشبكة، وتدعى "هـ. ك. ق"، 3 سيدات ورجلين، وتم ضبط ملابس داخلية ومنشطات جنسية، و8 هواتف محمولة، و9 آلاف جنيه،

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتمت إحالة المتهمين للنيابة العامة.
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