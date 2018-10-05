"الأزهري": الصحابة زاروا الهرم ونقشوا أسمائهم عليه

كشف الدكتور أسامة الأزهري، مستشار الرئيس للشئون الدينية، أن الصحابة الكرام زاروا الهرم، ووقفوا عنده وتعجبوا منه ونقشوا أسماءهم عليه، وفقا لكتاب الإمام الكبير أبو جعفر محمد بن عبد العزيز الإدريسى "أنوار علوى الأجرام فى بيان خبر الأهرام".



وقال "الأزهرى"، خلال تقديمه برنامج "رؤى"، على فضائية "DMC"، إن بعض المتحدثين يقفون موقف العداء من هذه الآثار وأيدوا ما قامت به طالبان فى يوم من الأيام من تدمير تمثال بوذا، وتكرار هذه التجربة كما فعل الدواعش في الآثار العريقة الباقية منذ آلاف السنين فى شمال العراق وسوريا "يفوتهم أن الصحابة بالفعل دخلوا تلك البلاد، ورأوا تلك الآثار ونظروا لها نظرة تعجب بما فيها من تماثيل".



وتابع: "كتاب المسالك والممالك للجغرافي أبو القاسم بن خرداذبة، وهو من أدق الجغرافيين المسلمين وصفا للأماكن وتضاريسها قال إن من عجائب البنيان الهرمان بمصر، وسمك كل واحد 400 ذراع كلما ارتفع دق وهما رخام ومرمر مكتوب عليهما كل سحر وعجب من الطب والنجوم، وبجانبه 10 أهرمات أصغر منهما".



وتسائل "الأزهري": "لو كان الله والنبي أمروا بهدم هذه الأثار! لماذا تركوها الصحابة كما هي ولم يهدموه؟".



