بعد تكريم الكونجرس لـ السادات.. نجلته: "مستنيه أشوف تكريم الدولة"



وأشارت "السادات"، خلال حوارها ببرنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، إلى أن الكونجرس قام بتكريم السادات، معقبة: "مستنيه أشوف التكريم هيكون إزاي داخل بلده".



يذكر أن الكونجرس الأمريكي كرم الرئيس الراحل السادات منذ عدة أشهر تقديرا لانجازاته التاريخية.



أبدت رقية السادات، نجلة الرئيس السابق أنور السادات، دهشتها من عدم تكريم الرئيس الراحل أنور السادات داخل بلده، معقبة: "انجازات السادات بلده استفادت بيها".