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بعد تكريم الكونجرس لـ السادات.. نجلته: "مستنيه أشوف تكريم الدولة"

السبت 06/أكتوبر/2018 - 12:25 ص
بعد تكريم الكونجرس لـ السادات.. نجلته: مستنيه أشوف تكريم الدولة
السادات
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هدى عبدالرازق
 
أبدت رقية السادات، نجلة الرئيس السابق أنور السادات، دهشتها من عدم تكريم الرئيس الراحل أنور السادات داخل بلده، معقبة: "انجازات السادات بلده استفادت بيها".

وأشارت "السادات"، خلال حوارها ببرنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، إلى أن الكونجرس قام بتكريم السادات، معقبة: "مستنيه أشوف التكريم هيكون إزاي داخل بلده".

يذكر أن الكونجرس الأمريكي كرم الرئيس الراحل السادات منذ عدة أشهر تقديرا لانجازاته التاريخية.
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