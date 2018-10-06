رقية السادات تروي تفاصيل جديدة عن حادث المنصة



وقالت "السادات"، خلال حوارها ببرنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، إنه كان من المفترض أن تذهب هى ووالدها لزيارة قبر الشهيد عاطف السادات عقب العرض العسكري.



وأشارت إلى أن والدها اتصل بها يوم 5 أكتوبر وطلب منها أن تسجل العرض العسكري، مضيفة: "اتصل وقالي سجلي العرض، قولتله هتحصل مفاجآت، قالي آه هتحصل مفاجآة".



وأضافت أن ابنها كان مع جده في العرض العسكري، ويجلس خلفه في المقصورة، لافتة إلى أن اغتيال السادات شيىء غامض، وغير مفهوم.



روت رقية السادات، تفاصيل اغتيال الرئيس الراحل السادات أثناء العرض العسكري لانتصارات حرب أكتوبر.