محافظ جنوب سيناء: "ذكريات حرب أكتوبر عايشة معايا وفي وجداني"

روّى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ذكرياته مع حرب أكتوبر 1973، قائلًا إنه كان طالبًا في الكلية الحربية أثناء الحرب.



وأضاف "فودة"، خلال تصريحاته لـ فضائية "إم بي سي مصر"، خلال احتفالات نصر أكتوبر: "حرب أكتوبر تمثل لي الفخر والقوة وعدم الاستسلام والكرامة والتخطيط الرائع والتدريب الراقي".



وتابع: "ذكريات حرب أكتوبر عايشة معايا وفي وجداني، وأحاول نقلها للجيل الحالي".

