ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أمندلا ستينبرج تفتتح العرض الخاص لفيلمها الجديد بنيويورك

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 10:42 م
أمندلا ستينبرج تفتتح العرض الخاص لفيلمها الجديد بنيويورك
طباعة
أحمد جمال أحمد
 

افتتحت النجمة الشابة أمندلا ستينبرج  العرض الخاص لفيلمها الجديد The Hate U Give  بحضور غعلامي وجماهيري كبير بمدينة نيويورك.

 

ويعد هذا هو العمل السينمائي الثاني لأمندلا بعد النجاح الكبير الذي حققته ببطولتها للفيلم الرومانسي everything everything، وهي ماتزال في سن الـ 19.

 

وكانت إطلالة أماندلا من تصميمات ماركة شانيل التي تروج أماندلا لتصميماتها للموسم الشتوي 2018-2019.

المزيد عن: ول نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليومن أخبار الفن live stream HD drama 2018
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل توافق على قرار منع ظهور مرتضى منصور إعلاميًا؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين 2018/2019
التعاون
1
x
17:25
1
الشباب
أحد
0
x
17:45
1
الباطن
الأهلي
2
x
17:50
0
الفيصلي
النصر
5
x
19:40
1
الحزم
الدوري الإنجليزي الممتاز
برايتون
1
x
21:00
0
وست هام يونايتد
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
أتلتيك بيلباو
1
x
21:00
2
ريال سوسييداد
الدوري الإيطالي
تورينو
3
x
20:30
2
فروسينوني
الدوري الألماني
فيردر بريمن
1
x
20:30
0
فولفسبورج
الدوري المصري
الداخلية
1
x
14:59
2
النجوم
إنبي
1
x
18:00
2
الإنتاج الحربي
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/5/2018 11:00:16 PM