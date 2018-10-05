أمندلا ستينبرج تفتتح العرض الخاص لفيلمها الجديد بنيويورك

افتتحت النجمة الشابة أمندلا ستينبرج العرض الخاص لفيلمها الجديد The Hate U Give بحضور غعلامي وجماهيري كبير بمدينة نيويورك.

ويعد هذا هو العمل السينمائي الثاني لأمندلا بعد النجاح الكبير الذي حققته ببطولتها للفيلم الرومانسي everything everything، وهي ماتزال في سن الـ 19.

وكانت إطلالة أماندلا من تصميمات ماركة شانيل التي تروج أماندلا لتصميماتها للموسم الشتوي 2018-2019.