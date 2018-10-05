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وفاق سطيف يرصد مكافآت ضخمة لتخطي عقبة الأهلي

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 10:36 م
وفاق سطيف يرصد مكافآت ضخمة لتخطي عقبة الأهلي
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محمد الصو
 
رصد مجلس إدارة نادي وفاق سطيف الجزائري برئاسة سعيد حُمار ، مكافآت ضخمة لتخطي عقبة الأهلي، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وأعلن مجلس الإدارة، عن صرف رواتب شهر أكتوبر الجاري للاعبين، بالإضافة إلى مكافآت ضخمة قبل مواجهة المارد الأحمر، على أن يتم منحهم المزيد في حال الصعود للدور النهائي من البطولة.

ويسعى مجلس إدارة سطيف، إلى توفير كافة سُبل الراحة النفسية والمعنوية لجهازه الفني واللاعبين، لفرض التركيز من أجل الفوز على الأهلي، بنتيجة تضمن له الصعود بعد هزيمته في القاهرة بهدفين دون رد.

ويلتقي سطيف الاهلي، يوم 23 أكتوبر الجاري على ملعب 8 مايو بسطيف، في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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