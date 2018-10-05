العالم × أسبوع.. فرنسا تبدأ التحقيق في واقعة اختفاء رئيس الإنتربول

شهد الأسبوع الماضي عدد من الأحداث المتعاقبة على ساحة الدول ‏أبرزها؛ بريطانيا تهدد بفرض عقوبات جديدة ضد روسيا بسبب القرصنة، واختفاء رئيس الإنتربول الصيني، وعدد آخر من الأخبار الهامة.





وبالتزامن مع انتهاء الأسبوع ترصد "الفجر" أبرز الأحداث التي طرأت ‏بالدول وهو ما نوضحه من خلال السطور التالية.





بريطانيا تهدد بفرض عقوبات جديدة ضد روسيا بسبب القرصنة

وجهت الحكومة البريطانية، تحذيرًا إلى روسيا، يوم أمس الخميس، بفرض المزيد من العقوبات على الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية والهجمات الإلكترونية ضد الغرب.

ومن جانبه، اكد بيتر ويلسون، ممثل بريطانيا أمام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أن المملكة المتحدة ستبدأ العمل مع حلفائها لتجديد العقوبات وتحديد الرد بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية.

ودعا البريطانيون، إلى محاربة الأعمال العدوانية في الفضاء الإلكتروني، وانتهاكات حقوق الإنسان، كما ادعت وزارة الدفاع الهولندية، أنّه تمّ ترحيل أربعة دبلوماسيين روس فى أبريل الماضي، لمحاولة اختراق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الموجودة في لاهاي.

وكانت روسيا قد رفضت في أكثر من مناسبة الاتهامات التي تربط الحكومة بالهجمات الإلكترونية المزعومة ضد الغرب.

فرنسا تفتح تحقيقًا في واقعة اختفاء رئيس الإنتربول الصيني

بدأت السلطات الأمنية الفرنسية، في فتح إجراءات التحقيق، بعد اختفاء رئيس الإنتربول، الصيني هونجوي مينج، بعدما كان متواجدًا في مقره بمدينة ليون الواقعة وسط شرق فرنسا.

ووفقًا لوسائل إعلامية فرنسية؛ فإن زوجة "مينج" أبلغت السلطات الفرنسية باختفاء زوجها معربة عن قلقها، بعدما فقدت العائلة أثره في نهاية شهر سبتمبر الماضي، ولم يتواصل مع زوجته منذ سفره إلى الصين في نهاية الأسبوع الماضي.

ويعيش رئيس الإنتربول هونجوي، البالغ من العمر 64 عامًا مع عائلته في مدينة ليون الفرنسية، إلا ان اختفاؤه منذ أيام أثار ضجة كبيرة في فرنسا دفعتها لفتح باب التحقيق في الأمر.

أوكرانيا تطرد القنصل المجري لانتهاكه القانون

طالبت وزارة الخارجية الأوكرانية، من السفير المجري بها، مغادرة البلاد خلال 72 ساعة، معلنة أنه شخص غير مرغوب في وجوده.

وأصدرت الوزارة الأوكرانية، بيانًا يوم الخميس الماضي، أشارت فيه إلى مطلبها بضرورة امتناع الجانب المجري عن الأفعال غير الودية تجاه أوكرانيا مستقبلًا، وإلا سينتهك مسؤوليه القانون الأوكراني.

ويأتي هذا التوتر الدبلوماسي بين المجر وأوكرانيا بسبب استخدام اللغة المجرية في المدارس الأوكرانية، إلى جانب إصدار المجر لجوازات سفر لمجريين عرقيين للسفر من خلال الحدود.

واشنطن تنسحب من بروتوكول لتسوية النزاعات ضمن اتفاقية فيينا

قال جون بولتون، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للأمن القومي، يوم الأربعاء الماضي، إن الولايات المتحدة تعتزم الانسحاب من بروتوكول تسوية النزاعات الدبلوماسية ضمن اتفاقية فيينا، بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية الجديد بشأن إيران.

وأشار "بولتون" إلى أن إدارة "ترامب" ستبدأ بمراجعة جميع الاتفاقيات الدولية التي قد تعرض أمريكا لأي قرار من المحكمة الدولية، مضيفًا:"لن تقف الولايات المتحدة صامتة بينما تقدم إدعاءات لا أساس لها وتأتي ضدنا".

ويأتي ذلك، بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية بلاهاي، التي أيدت إيران بشكل جزئي في دعواها ضد واشنطن، بسبب إعادة الأخيرة فرض العقوبات عليها بعد انسحابها من الاتفاق النووي.