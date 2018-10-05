عاجل.. عقوبة جديدة في انتظار مرتضى منصور

أثار المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، جدلًا واسعًا بعد نشره لفيديو له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ومعه طفلين من ذوي الاحتياجات الخاصة.





واستخدم "منصور" الطفلين في الفيديو وجعلهم يوجهون السباب لهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، ووجه حديثه لحطب قائلًا: "شوف أنا جايبلك مين يشتمك".





وأكدت الدكتورة عزة العشماوي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، التابع لوزارة الصحة والسكان، خلال تصريحات خاصة لموقع "الفجر"، إن هناك إجراء رسمي سيتم اتخاذه ضد هذا الحدث.





كما أوضح مصدر بوزارة الصحة، أن من المفترض تقديم بلاغ للنائب العام، مرفقًا بـ "سي دي" عليه فيديو الواقعة والذي نشره مرتضى منصور على صفحته.





وتعرض مرتضى منصور لانتقادات شديدة بعد نشر الفيديو مما جعله يعود ويحذفه من صفحته على "فيسبوك"، لكن استمرت موجة الغضب ضده وطالب البعض بمعاقبته ورفع دعاوي قضائية ضده لاستغلاله الطفلين في الإساءة إليهم والتقليل من شأنهم.



