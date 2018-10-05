تقسيمة قوية في مران الإسماعيلي تحت قيادة فييرا

قاد البرازيلى “يوسف فييرا” المدير الفنى للإسماعيلى ثانى تدريبات الفريق الأول مساء اليوم بعد توليه المهمة بصفة رسمية فى ولاية ثانية خلفا للجزائرى خير الدين مضوى.





ويستعد الفريق لمواجهة منافسه “ناصر الفكرية” مساء الأثنين على ستاد الإسماعيلية لحساب دور الــ32 من بطولة كأس مصر.





بدأ المران باجتماع عقده المدير الفنى مع اللاعبين طالبهم خلاله بتحقيق نتيجة إيجابية فى لقاء الكأس والتعامل بجدية فى تلك المواجهة التى لا تقبل القسمة على اثنين فضلا عن زرع الروح القتالية لديهم.





شهد المران حضور المهندس تامر موسى عضو مجلس الإدارة واللواء حسن محمد حسن المدير التنفيذى للاسماعيلى.





كما تطرق المران لتنفيذ ثلاث جمل فنية أولها التسليم والتسلم من لمسة واحدة فى مدة زمنية محددة ، قبل أن يتم إقامة تدريبات خاصة على سرعة الارتداد من الحالة الدفاعية للهجومي.





وحرص جهاز الدراويش على تخصيص جانب من التدريبات للقفز عبر الحواجز من أجل الارتقاء بمعدلات لياقتهم البدنية.





واختتم المران بتقسيمة حماسية بين كافة اللاعبين حيث حرص البرازيلى فييرا على إيقافها عدة مرات لمنحهم التعليمات حول كيفية التمركز الصحيح سواء فى الحالة الهجومية أو الدفاعية.



