ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ليدي جاجا تفتتح العرض الخاص لفيلمها الجديد بنيويورك (صور)

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 10:27 م
ليدي جاجا تفتتح العرض الخاص لفيلمها الجديد بنيويورك (صور)
طباعة
أحمد جمال أحمد
 

بعد أيام من حضورها حفل افتتاحه بمهرجان تورنتو، ظهرت النجمة ليدي جاجا بإطلالة فضية أنيقة في افتتاح العرض الخاص لفيلمها الجديد بمدينة نيويورك بحضور إعلامي وجماهيري ضخم.

 

 

وظهرت جاجا بإطلالة زرقاء أنيقة  خلال حضورها لعدد من اللقاءات الصحفية بالعرض الخاص لفيلم STAR is BORN الذي يشاركها ببطولته النجم برادلي كوبر.

 

وكانت إطلالة جاجا من تصميمات ماركة "ماركو جيكوبز" وهي نفس ماركة الأزياء التي صممت إطلالتها بمهرجان فينيسيا السينمائي.

ليدي جاجا تفتتح العرض الخاص لفيلمها الجديد بنيويورك (صور)
ليدي جاجا تفتتح العرض الخاص لفيلمها الجديد بنيويورك (صور)
ليدي جاجا تفتتح العرض الخاص لفيلمها الجديد بنيويورك (صور)
ليدي جاجا تفتتح العرض الخاص لفيلمها الجديد بنيويورك (صور)
المزيد عن: ول نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليومن أخبار الفن live stream HD drama 2018
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل توافق على قرار منع ظهور مرتضى منصور إعلاميًا؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين 2018/2019
التعاون
1
x
17:25
1
الشباب
أحد
0
x
17:45
1
الباطن
الأهلي
2
x
17:50
0
الفيصلي
النصر
5
x
19:40
1
الحزم
الدوري الإنجليزي الممتاز
برايتون
1
x
21:00
0
وست هام يونايتد
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
أتلتيك بيلباو
1
x
21:00
2
ريال سوسييداد
الدوري الإيطالي
تورينو
3
x
20:30
2
فروسينوني
الدوري الألماني
فيردر بريمن
1
x
20:30
0
فولفسبورج
الدوري المصري
الداخلية
1
x
14:59
2
النجوم
إنبي
1
x
18:00
2
الإنتاج الحربي
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/5/2018 11:00:04 PM