ليدي جاجا تفتتح العرض الخاص لفيلمها الجديد بنيويورك (صور)

بعد أيام من حضورها حفل افتتاحه بمهرجان تورنتو، ظهرت النجمة ليدي جاجا بإطلالة فضية أنيقة في افتتاح العرض الخاص لفيلمها الجديد بمدينة نيويورك بحضور إعلامي وجماهيري ضخم.

وظهرت جاجا بإطلالة زرقاء أنيقة خلال حضورها لعدد من اللقاءات الصحفية بالعرض الخاص لفيلم STAR is BORN الذي يشاركها ببطولته النجم برادلي كوبر.

وكانت إطلالة جاجا من تصميمات ماركة "ماركو جيكوبز" وهي نفس ماركة الأزياء التي صممت إطلالتها بمهرجان فينيسيا السينمائي.