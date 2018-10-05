القبض على 4 عاطلين خطفوا طفلين وقتلوهم لسرقة "توك توكين" بالشرقية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، اليوم الجمعة، القبض على 4 عاطلين؛ كونوا تشكيلًا عصابيًا قام بخطف طفلين وقتلهما وسرقة دراجتين بخاريتين "توك توك" كانت بحوزتهما.



وتلقى اللواء عبدالله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا باختفاء "محمد السيد محمد" 16 سنة، مُقيم بناحية "الزاوية الحمراء" بفاقوس، بتاريخ 14 أغسطس، وتم العثور على جثته بعد 6 أيام من الاختفاء، وتبين أن الواقعة سببها سرقة التوك توك، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7109 إداري فاقوس لسنة 2018.



وتكرر الأمر بعدها بـ 21 يومًا؛ حيث تم خطف الطفل "السيد محمد السيد" 16 سنة، طالب بالصف الثالث الإعدادي، مُقيم بقرية "بني صريد"، وخطف "توك توك" كان بحوزته، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7467 إداري فاقوس لسنة 2018.



تم تشكيل فريق بحث جنائي قاده العقيد محمد الشعراوي، وكيل مباحث المديرية، وضم كلًا من الرائد محمد فاضل، رئيس مباحث فاقوس، والرائد أحمد عبدالعزيز، الضابط بفرع الشرق الجنائي، برئاسة العقيد ياسر فاروق، رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الشرق، والعميد عمرو رءوف، رئيس مباحث المديرية، بإشراف اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، وبالتنسيق مع الأمن العام بإشراف العميد ماجد الأشقر، رئيس فرع الأمن العام بالشرقية، فيما توصلت التحريات إلى أن مرتكبي الواقعة هم كلًا من: "حمادة.م.ع" 32 سنة، مُقيم بقرية "رأس طبل"، وشقيقه "زكريا"، و"صبحي.أ.ع" 66 سنة، و"صابر.أ.ر"، حيث قاك المتهمان الأول والثالث باستدراج الطفلين وقتلهما وسرقة الدراجتين منهما، فيما قام المتهمان الثاني والرابع بتولي عملية البيع.



تم القبض على المتهمين الأربعة، والذين أرشدوا عن مكان الدراجتين، وكذا مكان التخلص من الجثة الثانية في مصرف "بحر البقر"، وجاري البحث عن الجثة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.