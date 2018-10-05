الإسماعيلي يتلقى ضربة قوية بإصابة نجم الفريق

تعرض قلب دفاع الإسماعيلى “ريتشارد بافور” للإصابة بكدمة فى الركبة خلال مران الفريق عصر اليوم على الملعب الفرعى لاستاد الإسماعيلية.





ويستعد الفريق لمواجهة ناصر الفكرية أحد أندية المظاليم الأثنين المقبل ، فى إطار دور الــ32 من بطولة كأس مصر.





ومن المقرر أن يخضع اللاعب خلال ساعات للاشعة لتحديد مصيره من مواجهة الكأس فى ظل توقف المسابقة المحلية طبقا للاجندة الدولية التى يتخللها مواجهتين لمنتخب مصر أمام سوازيلاند ضمن التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.