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مواجهات قوية للسكة الحديد والاتصالات وبهتيم بالقسم الثالث

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 10:24 م
مواجهات قوية للسكة الحديد والاتصالات وبهتيم بالقسم الثالث
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رأفت أمين
 


تقام في الثالثة من عصر السبت خمسة مباريات قوية في الأسبوع الثامن للمجموعة السادسة حيث يلتقي فريق السكة الحديد بقيادة جمال عبد الحميد مع فريق المرج بقيادة على سليمان.

ويلتقي الاتصالات بقيادة إكرام عبد المجيد مع فريق الماظه بقيادة جمال تركي، كما يسعى فريق القومى بقيادة حاتم حسن لمواصل الانتصارات عندما يواجه فريق اسكو بقيادة يحيى مصطفى الذي لم يحقق أى الفوز منذ بداية الموسم.

ويخوض بهتيم بقيادة ابراهيم هيكل لقاء مرتقب أمام فريق العبور بقيادة ميدو، ويلعب منشيه ناصر صاحب المركز الاخير بدون رصيد بقيادة حمزه على مع فريق الاميريه بقيادة خالد سعد الذي حقق مؤخراً فوزه الأول على حساب الاتصالات.

وتقرر تأجيل مباراتي التأمين مع الشرطة، لصعود الشرطة إلى دور الـ 32 بكأس مصر، والغابه مع البلاستيك لتواجد عدد من لاعبي البلاستيك في منتخب مصر للكره الشاطئيه.

ترتيب المجموعة السادسة:

1- البلاستيك 16 نقطة
2-الشرطه 15 نقطة 
3- الماظه 14 نقطة
4-السكه الحديد11 نقطة
5-التامين 11 نقطة
6-بهتيم 11 نقطة
7-الاتصالات 10 نقاط
8-القومى 10 نقاط 
9-العبور 9 نقاط
10-الغابه 9 نقاط 
11-المرج 7 نقاط
12-الاميريه 5 نقاط
13-اسكو نقطتين
14-منشيه ناصر بلا نقاط

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