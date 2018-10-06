نجلة السادات عن والدها: "كان أسطورة وراجل مكافح"



وأضافت أن والديها تزوجا سنة 1940، وتم اعتقاله في 1941، لافتة إلى أن هناك خلافات شديدة نشبت بينهما بعد اعتقاله، معقبة: "مش كل الستات تقدر تستحمل"، متابعة أن والدها لم يبتعد عنهم بعد الطلاق، وتحمل كل مصاريفهم.



وأشارت "السادات"، خلال حوارها ببرنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، اليوم الجمعة، إلى أن السادات عاش فترة من حياته متخفيًا، مضيفة: "كان بيشتغل مقاول وسمى نفسه محمد نور الدين".