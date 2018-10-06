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نجلة السادات عن والدها: "كان أسطورة وراجل مكافح"

السبت 06/أكتوبر/2018 - 04:35 ص
نجلة السادات عن والدها: كان أسطورة وراجل مكافح
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هدى عبدالرازق
 
قالت رقية السادات، نجلة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، إنها كانت ترى والدها شخص أسطوري، وراجل مكافح.

وأشارت "السادات"، خلال حوارها ببرنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، اليوم الجمعة، إلى أن السادات عاش فترة من حياته متخفيًا، مضيفة: "كان بيشتغل مقاول وسمى نفسه محمد نور الدين".

وأضافت أن والديها تزوجا سنة 1940، وتم اعتقاله في 1941، لافتة إلى أن هناك خلافات شديدة نشبت بينهما بعد اعتقاله، معقبة: "مش كل الستات تقدر تستحمل"، متابعة أن والدها لم يبتعد عنهم بعد الطلاق، وتحمل كل مصاريفهم.
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