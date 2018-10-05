سمير فرج: الجيش المصري غير تكتيكات العالم العسكرية بعد حرب أكتوبر

تحدث اللواء الدكتور سمير فرج رئيس الشؤون المعنوية الأسبق، عن معركة رأس العش، واصفًا إياها بأنها أول معركة حقيقية قاتل فيها الجندي المصري، وكانت النصر الأول بعد هزيمة 1967.





وقال "فرج"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، على قناة صدى البلد، إن الجنود المصريين تواجدوا طيلة الـ 24 ساعة على القناة حاملين أسلحتهم حتى لا يمر قوات العدو الإسرائيلي.





وأضاف: معركة رأس العش استمرت 7 ساعات ودافع عنها 30 عسكري مصري بعد هجوم سارية دبابات ومشاة ميكانيكي من العدو الإسرائيلي، ونجحوا في حماية بور فؤاد من دخول القوات الإسرائيلية إليها".



