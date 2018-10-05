"المطوع" يكشف لجمهور "السوشيال ميديا" تفاصيل حياته اليومية

يحل الإعلامي والمدون الكويتي، الدكتور جاسم المطوع، ضيفاً في أولى حلقات برنامج "مؤثرون" في تجربة جديدة له ولمتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يلقي الضوء على تجربته مع مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وعن تواصله مع جمهوره.





ويخوض المطوع خلال البرنامج، المذاع على فضائية "الغد" الاخبارية، تجربة إشراك متابعيه على مواقع التواصل في تفاصيل حياته اليومية، وذلك في تجربة جديدة يقدمها البرنامج لالقاء الضوء على الحياة اليومية لمشاهير ومؤثرون في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ويكشف خلال البرنامج كيف أثرت تلك المواقع في تواصله مع جمهوره وتأثره ومواقف أثرت به خلال تفاعلات متابعيه.





ويعرض البرنامج تفاصيل عن يوميات المشاهير العرب وعرضها على جمهورهم بشكل مباشر، للوقوف ع لى أهم النقاط التحول في حياتهم بسبب "السوشيال ميديا"، خاصة ممن أحسن استخدام تلك المواقع وتفاعل مع جمهوره.

ويستضيف البرنامج عدد كبير من الفنانين والنجوم والمشاهير العرب، من بينهم الفنان أحمد حلمي، والفنانة التونسية درة، والنجم تامر حسني، والمطرب الفلسطيني محمد عساف، والمعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي، واللاعب محمد النني والمطربة المغربية أسماء لمنور والنجم اللبناني عادل كرم، على أن يذاع في السابعة مساءاً بدءاً من السبت.