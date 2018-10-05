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رسميًا.. الصفاقسي التونسي يعلن جاهزية مانوتشو لمواجهة الترجي

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 10:15 م
رسميًا.. الصفاقسي التونسي يعلن جاهزية مانوتشو لمواجهة الترجي
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محمد الصو
 
أعلن النادي الرياضي الصفاقسي التونسي، عن جاهزية الإيفوار كوريه مانوتشو مهاجم الفريق الاول لكرة القدم، بشكل رسمي لمواجهة الترجي التونسي، بالدوري العام.

وخاض مانوتشو، فترة تأهيل منذ انتقاله من صفوف الاتحاد السكندري، بالانتقالات الصيفية الماضية، وحصول الجامعة التونسية على تصريح مؤقت للاعب، لبدء خوض مبارياته مع فريقه الجديد.

كان الاتحاد السكندري، تقدم بشكوى لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، ضد اللاعب بعد إعلان تعاقده مع الفريق التونسي، دون أن يحصل على إذن من زعيم الثعر، رغم ارتباطه بتعاقد مع الفريق السكندري.

ويستعد الصفاقسي التونسي، لمواجهة الترجي التونسي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري التونسي الممتاز.
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