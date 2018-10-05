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موقع خليجي: أردوغان حوّل تركيا إلى سجن مفتوح (فيديو)

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 10:16 م
موقع خليجي: أردوغان حوّل تركيا إلى سجن مفتوح (فيديو)
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وكالات
 
قالت المنصة الإعلامية "مداد نيوز" إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اعتقل عشرات الآلاف من خصومه بعد الانقلاب المزعوم في 2016، بينهم قضاة وعسكريون وأكاديميون.

وأضافت: حوّل أردوغان تركيا إلى سجن مفتوح، وصادر 1000 شركة بزعم ارتباطهم بالداعية فتح الله غولن، الذي اتهمه بتدبير الانقلاب، مشيرة إلى أنه بلغت قيمة الشركات التي صادرها 19.9 مليار ليرة تركية، وامتلك أصولا بقيمة 52.9 مليار ليرة.

ولفتت إلى أن تلك الشركات كان يعمل بها أكثر من 56 ألف موظف، إلا أن السياسات أدت إلى انهيار الاقتصاد التركي وتصاعد أزمة الليرة.


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